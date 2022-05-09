Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi

09.05.2022 12:36
Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi

Bingöl'de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.

Bingöl'de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 Nisan ayı kaza verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, Bingöl genelinde Nisan ayı içinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 38 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 74 kazanın meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Nisan ayı içindeki kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BİNGÖL

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bingöl, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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