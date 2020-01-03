Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bingöl'de jandarma 1 kilogram 17 ayar altına 22 ayar baskı yapıp piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bingöl'de jandarma 1 kilogram 17 ayar altına 22 ayar baskı yapıp piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Genç ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada yaklaşık 1 kilogram altın olduğunu tespit eden ekipler, şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçtaki 4 şahsı gözaltına aldı, altınlara el koydu. Altınların sahte olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler altınların incelenmesi için Bingöl Kuyumcular Derneği aracılığı ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odasına gönderdi. Gönderilen altınlarda yapılan incelemede 17 ayar olan altınlara 22 ayar baskısı yapıldığı belirlendi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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