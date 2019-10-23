Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildiBİNGÖL- Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
BİNGÖL- Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler, merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 1 kadın teröristi silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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