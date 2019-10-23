Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildiBİNGÖL- Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

BİNGÖL- Bingöl kırsalında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler, merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 1 kadın teröristi silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
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