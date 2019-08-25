- Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucunun piyasaya arzı ile mücadele kapsamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 7 ayrı tarlada toplam 501 bin 700 kök Kenevir bitkisi ile 1 Ton 280 kilogram kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, olayın failleri 3 şüpheli şahıs hakkında Adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.