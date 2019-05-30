Bingöl'de 1 yılda bin 608 kaza oldu
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Bingöl'de geçtiğimiz yıl bin 608 trafik kazası meydana geldiği 20 kişinin hayatını kaybetti bildirildi.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:43 Kaynak: İHA
'de geçtiğimiz yıl bin 608 trafik kazası meydana geldiği 20 kişinin hayatını kaybetti bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu
2018 yılı içinde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili istatistik bilgilerini açıkladı. Açıklamada, Bingöl'de toplamda bin 608 trafik kazasının meydana geldiği ve bin 39'unun maddi hasarlı olduğu aktarıldı.
569 kazada ise çoğunluğu yaralanmalı olmak üzere bazılarının da ölümlü olduğu belirtilirken, kazalarda toplam ölüm sayısının 20 olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl Solhan
ilçesi Şeref yolu mevkiinde meydana gelen bir kazada 6 hayatını kaybetmişti. - BİNGÖL
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