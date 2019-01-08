Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 1 Yılda Bin 954 Operasyon Yapıldı, 24 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Bingöl'de 1 Yılda Bin 954 Operasyon Yapıldı, 24 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

57 dakika önce

Bingöl'de 1 yılda bin 954 operasyon yapıldı, 24 terörist etkisiz hale getirildiBİNGÖL - Bingöl Valiliği geçtiğimiz yıl terörle mücadele kapsamında bin 954 operasyon yapıldığını, 1'i mavi, 5'i gri kategori ve 6'sı üst düzey olmak üzere toplamda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bingöl'de 1 yılda bin 954 operasyon yapıldı, 24 terörist etkisiz hale getirildi

BİNGÖL - Bingöl Valiliği geçtiğimiz yıl terörle mücadele kapsamında bin 954 operasyon yapıldığını, 1'i mavi, 5'i gri kategori ve 6'sı üst düzey olmak üzere toplamda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, terörle mücadele harekatı kapsamında toplam bin 954 operasyon icra edildiğini, bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesinde bulunan 1'i mavi, 5'i gri kategoride ve 6'sı sözde üst düzey yönetici olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Açıklamada,"Yapılan operasyonlarda terör örgütüne yardım yataklık yaptığı ve örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'dan 128, FETÖ/PDY 20 olmak üzere toplam 148 şahsa terör suçlarından işlem yapılmış, bu şahıslardan 31'i tutuklanmış, 29 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır"denildi.
Yapılan bin 954 operasyonda 56 sığınak ve barınağında imha edildiğini de bildiren açıklamanın devamında," 31 ağır ve uzun namlulu silah 1 Doçka Uçaksavar, 3 RPG-7 Roketatar, 24 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 2 Kanas Keskin Nişancı Tüfeği ve 1 tabanca, 41 adet el bombası, araziye tuzaklanmış halde, sığınak içerisinde saklanmış 77 adet EYP/Mayın, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2 bin 800 kilogram amonyum nitrat, 3 bin 373 adet muhtelif mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin kriminal incelemesi sonucunda Bingöl ilinde meydana gelen faili meçhul terör olaylarının büyük bir kısmı aydınlatılmıştır"ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa
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