Bingöl'de 1 Yılda Kaçakçılıkla İlgili 158 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de KOM ekiplerinin 1 yılda yaptığı çalışmada 128 olaydan 112'si aydınlatılırken, 158 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de KOM ekiplerinin 1 yılda yaptığı çalışmada 128 olaydan 112'si aydınlatılırken, 158 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.



Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2018 yılında Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar, Mali Suçlar, Kaçakçılık Suçları ve Organize Suç Örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda merkez ve ilçelerinde 128 olaya müdahale edildi, 112' si aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde yapılan bu operasyonlar neticesinde müdahale edilen olayların aydınlatma oranlarının 2017 yılına kıyasla yüzde 5 arttığı, faili meçhul ve faili firar oranlarının ise yaklaşık yüzde 24 azaldığı görülmektedir"denildi.



KOM ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele kapsamında müdahale edilen olaylarda 2018 yılında toplam 158 şüpheli şahsın yakalandığı aktarılan açıklamada,"Yapılan bu operasyonlar neticesinde faili firar şüpheli sayısında 2017 yılına kıyasla yüzde 38 azalma olduğu görülmektedir. 2018 yılında yapılan operasyonel faaliyetlerde 12 bin 865 paket kaçak sigara yakalaması gerçekleştirilerek toplam 17 şüpheli şahıs işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Yine ülkemiz genelinde yasadışı sigara ticaretini ve bandrolsüz tütün satışının önlenmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde Ankara merkezli DUMAN operasyonları gerçekleştirilmiş, operasyonlarda ele geçirilen kaçak tütün, makaron ve sigaralar ile ilgili şüpheli şahıslara gerekli adli işlemler yapılmıştır. İlimizde gerçekleşen atık yağ satışının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda bir işletmede 10 numara yağ olarak bilinen, trafikte büyük tehlikeye yol açan atık yağı işletmesinde araçlara ikmal eden 2 şahıs yakalanmış ve beraberinde 5 ton 800 kilogram atık yağ ele geçirilerek şüphelilerin adli mercilere sevki sağlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik suçunu işleyen şüpheli şahıslara yönelik 2018 yılı içerisinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalarda 8 Şüpheli şahsa işlem yapılarak adli mercilere sevki sağlanmıştır"ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında ise,ülkenin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-psikolojik sorunlardan biri olan FETÖ Terör Örgütü ile FETÖ' nün açıkça saldırıya geçtiği 17/25 Aralık darbe girişimlerinden sonra hukuki mücadelenin İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından etkin bir şekilde devam edildiği ifade edildi. - BİNGÖL

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