Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında denetlenen 8 farklı umuma açık iş yerinde 8, şüpheli Z.A'nın evinde ise 2 adet "Sigaramatik ve Şans Oyunu Makinası" ele geçirildi. Kumar makinaları ile ilgili iş yerlerine gerekli yasal işlem yapılırken şüpheli Z.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL