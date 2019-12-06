Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

7 saat önce

Bingöl'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında denetlenen 8 farklı umuma açık iş yerinde 8, şüpheli Z.A'nın evinde ise 2 adet "Sigaramatik ve Şans Oyunu Makinası" ele geçirildi. Kumar makinaları ile ilgili iş yerlerine gerekli yasal işlem yapılırken şüpheli Z.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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