Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Son Dakika

Valilikteki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Kadir Ekinci , 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile kamu görevlileri, gaziler ve askeri erkan katıldı.

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