Bingöl'de 10 kilo esrara 1 tutuklama - Son Dakika

BİNGÖL'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, bir adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada 6 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.