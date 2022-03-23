Bingöl'de 10 öğretmene TÜRKAV ve muhtarlardan plaket - Son Dakika
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Bingöl'de 10 öğretmene TÜRKAV ve muhtarlardan plaket

23.03.2022 16:56
Bingöl'de 10 öğretmene TÜRKAV ve muhtarlardan plaket

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde zorlu iklim şartlarında görev yapan 10 öğretmene Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) şubesi ile muhtarlar tarafından plaket verildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde zorlu iklim şartlarında görev yapan 10 öğretmene Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) şubesi ile muhtarlar tarafından plaket verildi.

İlçede zorlu hava şartlarında fedakarca görev yapan öğretmenler TÜRKAV Yedisu Şube Başkanı Abdurrahman Gece ve bazı köy muhtarları tarafından ödüllendirildi.

10 öğretmene plaket takdim edildi.

Öğretmenler TÜRKAV şube başkanı ve muhtarlara teşekkür etti.

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Kamu Çalışanları, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de 10 öğretmene TÜRKAV ve muhtarlardan plaket - Son Dakika
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