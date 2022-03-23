Bingöl'de 10 öğretmene TÜRKAV ve muhtarlardan plaket - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde zorlu iklim şartlarında görev yapan 10 öğretmene Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) şubesi ile muhtarlar tarafından plaket verildi.

İlçede zorlu hava şartlarında fedakarca görev yapan öğretmenler TÜRKAV Yedisu Şube Başkanı Abdurrahman Gece ve bazı köy muhtarları tarafından ödüllendirildi.

10 öğretmene plaket takdim edildi.

Öğretmenler TÜRKAV şube başkanı ve muhtarlara teşekkür etti.