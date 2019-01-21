Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 100 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği

Bingöl'de 100 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği

1 saat önce

Bingöl'de 100 büyükbaş hayvan yetiştiricisine yüzde 80'i hibe, süt sağım makinesi desteği verildi.

Bingöl'de 100 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği, System.String[]
Bingöl'de 100 büyükbaş hayvan yetiştiricisine yüzde 80'i hibe, süt sağım makinesi desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan, Valilik ve İl Özel İdaresince desteklenen, "100 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Projesi" kapsamında satın alınan makineler düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetinden yararlanan 100 üreticiye verilen makinelerin yüzde 80'inin hibe olduğunu belirtti.

Bahadır, Bakanlıkça verilen tarımsal desteklere değinerek, "2002 yılından bu yana Bakanlığımız Ulusal Kalkınma Stratejisi Planı kapsamında kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmak, kırsaldan kente göçün önüne geçmek, kentten kırsala tersine göçü hızlandırmak ve tarımda çalışan nüfusu gençleştirmek adına çok sayıda destek vermiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, sağım makineleri üreticilere teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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