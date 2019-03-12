Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bingöl'de 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 109 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Bingöl'de 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 109 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ile mücadele kapsamında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 109 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçe organizatörlük yapan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, göçmenleri taşıyan 2 araca da el konulduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:34 Kaynak: AA

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