Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 109 Kaçak Yakalandı

Bingöl'de 109 Kaçak Yakalandı

58 dakika önce

BİNGÖL'de yasadışı yollardan yurda giriş yapan 109 kaçak yakalandı.

Bingöl'de 109 Kaçak Yakalandı, System.String[]
BİNGÖL'de yasadışı yollardan yurda giriş yapan 109 kaçak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu 109 kaçak yakalandı. Kaçakların yurda girişi için organizatörlük yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, 2 araca da el konuldu. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:56 Kaynak: DHA

Afganistan, Türkiye, Bingöl, Güncel
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