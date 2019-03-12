Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 109 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bingöl'de 109 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

34 dakika önce

Bingöl'de yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 109 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Bingöl'de 109 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 109 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göç ile mücadele kapsamında, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan olmak üzere 109 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, sınırdışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

Öteyandan, şahısların gelmesine aracılık yapan 4 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığını ve 2 araca el konulduğu bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Bingöl, 3. Sayfa
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