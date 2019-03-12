Bingöl'de 109 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bingöl'de yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 109 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Bingöl'de yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 109 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göç ile mücadele kapsamında, yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 86'sı Afganistan, 23'ü Pakistan olmak üzere 109 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, sınırdışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.



Öteyandan, şahısların gelmesine aracılık yapan 4 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığını ve 2 araca el konulduğu bildirildi. - BİNGÖL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması