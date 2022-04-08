Bingöl'de 11 eve giren hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika
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Bingöl'de 11 eve giren hırsızları JASAT yakaladı

08.04.2022 16:07
Bingöl'de 11 eve giren hırsızları JASAT yakaladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 11 evde hırsızlık suçu işleyen 7 zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 11 evde hırsızlık suçu işleyen 7 zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Karlıova ilçesi kırsalında 6 evde hırsızlık ve 5 evde mala zarar verme suçu olmak üzere toplam 11 eve giren şahıslar, 6 evden 6 televizyon, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 1 altın küpe çalınması ihbarının alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekipleri bölgede yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık ve mala zarar verme suçunu işleyen 7 şahsı tespit ederek düzenlediği operasyon neticesinde yakaladı. Yakalanan 7 şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Hisarcık, Karlıova, Bingöl, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 11 eve giren hırsızları JASAT yakaladı - Son Dakika


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