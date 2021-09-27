BİNGÖL'DE 112 BİN 400 KÖK SKUNK BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BİNGÖL'de sürdürülen 'Eren-4 Operasyonu' kapsamında 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 151 kilo skunk ve 109 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren-4 Operasyonu' kapsamında, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı skunk ekimi yapıldığına ve terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağlanacağına dair elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. 15 farklı noktada gerçekleştirilen arama faaliyetinde; 112 bin 400 kök skunk bitkisi, 116 kilo esrar, 151 kilo skunk, 1 piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 16 fişek ile 4 elek ve 1 terazi ele geçirildi.