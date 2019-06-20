Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 112'ye 1 ayda 5 bin gereksiz çağrı
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Bingöl'de 112'ye 1 ayda 5 bin gereksiz çağrı

1 saat önce

Bingöl'de Mayıs ayı içinde 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne 5 bin 449 gereksiz çağrı yapıldı.

Bingöl'de 112'ye 1 ayda 5 bin gereksiz çağrı, System.String[]
Bingöl'de Mayıs ayı içinde 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne 5 bin 449 gereksiz çağrı yapıldı.

Bingöl'de 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne geçtiğimiz ay 20 bin 82 çağrının yapıldığını aktarıldı.

Açıklamada, "Acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne 20 bin 82 çağrı yapılmış, 14633'ü cevaplanmıştır. Gereksiz arama 5449, günlük ortalama çağrı sayısı 648'dir. Kentsel vaka sayısı 1620, kırsal vaka sayısı 646 olup, toplam vaka sayısı 2266'dır. İl dışına taşınan hasta sayısı da 181'dir" denildi.

Öte yandan MHRS sistemi ile randevu alan 19 bin 783 vatandaştan 14 bin 998 kişinin hastanelere gelerek muayene olduğu bildirildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Bingöl, Güncel
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