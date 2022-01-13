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112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika

112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız

13.01.2022 11:39

Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçen yıl yapılan ihbarların yüzde 72'sinin asılsız olduğu tespit edildi.

Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne geçen yıl yapılan ihbarların yüzde 72'sinin asılsız olduğu tespit edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, AA muhabirine, çağrı merkezinin amacının tüm çağrıları hızlı bir şekilde karşılayarak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak olduğunu belirtti.

Amil, geçen yıl toplam 195 bin çağrı aldıklarını, bunlardan 141 bininin asılsız olduğunu dile getirdi.

"Gelen çağrılar ilk olarak bizim çağrı alıcılara düşüyor. Çağrı alıcılar bunu eliyor, asıllı ve asılsız olarak. Eledikten sonra da ilgili kuruma aktarıyor." diyen Amil, asılsız çağrıların genellikle çocuklardan geldiğini, engelli vatandaşların da asılsız çağrılar yaptığını aktardı.

Okullarda 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtılması planlanıyor

Amil, "'Sevgilimden ayrıldım, içim yanıyor, beni itfaiyeye bağlayın.' diyen de var. Bir kişi de 'Burada bir sürü ölü var.' diye aramış, arkadaş adres isteyince de mezarlıkta olduğunu söylemiş. 'Evimde fare var, yatamıyorum.' gibi çağrılar da var." dedi.

Anne ve babalardan çocuklarının telefon kullanımına dikkat etmelerini isteyen Amil, "Bu ay itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. İlde bulunan tüm ilk ve ortaokulları dolaşarak, 112 Acil Çağrı Merkezini tanıtmayı düşünüyoruz. Umarım bu sayede asılsız çağrılar minimum seviyeye düşer." ifadelerini kullandı.

112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız
112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız

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112 Acil Çağrı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: 112'ye yapılan ihbarların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika
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