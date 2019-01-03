Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 116 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'de 116 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

12 dakika önce

Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltın alınırken, 116 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bingöl'de 116 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltın alınırken, 116 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 şüpheli tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı.

Yapılan aramada 4 altın, 16 gümüş, 83 bronz olmak üzere toplam 103 sikke, 1 adet altın kolye ucu, 1 adet gümüş bilezik, 1 gümüş madalyon, 3 adet gümüş zincir kolye, 1 adet gözyaşı şişesi, 1 adet bakır kase ve 5 adet bronz obje olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa
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