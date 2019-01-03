Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 116 Parça Tarihi Obje Ele Geçirildi

Bingöl'de 116 Parça Tarihi Obje Ele Geçirildi

1 saat önce

BİNGÖL'de jandarma tarafından koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 116 parça tarihi obje ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

Bingöl'de 116 Parça Tarihi Obje Ele Geçirildi, System.String[]
BİNGÖL'de jandarma tarafından koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 116 parça tarihi obje ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, koruma altındaki alanlarda kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon başlattı. Ekipler, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4'ü altın, 16'sı gümüş ve 83'ü bronz olmak üzere toplam 103 sikke, 5 bronz obje, 3 gümüş zincir kolye, altın kolye ucu, gümüş bilezik, gümüş madalyon, gözyaşı şişesi ve bakır kase ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Jandarma, Bingöl, Güncel
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