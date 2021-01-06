Bingöl'de 117 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 117 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Genç ilçesi kırsalında durdurulan araçta, uyuşturucu madde tespit köpekleri "İmla" ve "Ezber"in de yer aldığı aramada, 5 çuval içerisinde 115 kilogram toz ve 2 kilogram kubar olmak üzere 117 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.