Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 12 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de 12 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Bingöl'de 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunup yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Bingöl'de 12 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bingöl'de 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunup yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı'nın, Ağustos ayı içinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslar hakkında yaptığı çalışma hakkında bilgi verildi.


Açıklamada, "2'si terör, 26'sı asayiş ve bin 16'sı askeri suçtan olmak üzere aranan toplam bin 44 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 12 şahıs tutuklanmıştır" denildi.


Ayrıca, Jandarma tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edildiği de bildirildi. - BİNGÖL

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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