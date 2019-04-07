Bingöl'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli, Yakalandı
36 dakika önce
BİNGÖL'de, hakkında 'kasten öldürme' suçunda 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
BİNGÖL'de, hakkında 'kasten öldürme' suçunda 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 Ekim 2010 yılında meydana gelen 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme' suçuyla ilgili 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.G.'nin bulunduğu yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.G., yakanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., adliyeye sevk edildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:51 Kaynak: DHA
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