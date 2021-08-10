Üye Girişi
Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı

10.08.2021 13:29
Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı, System.String[]

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında evde bakım ödemelerinin toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu söyledi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında evde bakım ödemelerinin toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu söyledi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmet modellerinin tanıtımı toplantısı, İller Bankası Çocuk Evleri Sitesinde gerçekleşti. Toplantıya İl Müdürü Aydın Polat'ın yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Orhan Varan, Ahmet Kırtay, Hasip Akça ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Şahin Çahan ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda hizmetlere dair açıklamalara bulunan Polat, kuruluşlarında toplamda 147 çocuğun olduğunu belirtti. Çocuk hizmetleri faaliyetlerine değinen Polat, "Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuk sayısı İller Bankası Çocuk Evleri Sitesinde 72, Bingöl Çocuk Evleri Sitesinde 52, ÇEKOM'da 23 olmak üzere toplam 147 çocuğumuz mevcut. 2013-2021 yıllarında koruyucu aile ödemelerine baktığımız zaman ise toplamda 37 aileye 4 milyon 14 bin 407 lira ödeme yapıldı. Koruma kararı olup işe yerleşen çocuk sayısı ise 2013 yılından 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 313 çocuğumuz işe yerleştirildi. 2007 ile 2021 yılının ilk 7 ayına baktığımız zaman toplamda 10 bin 383 kişiye 64 milyon 614 bin 414 lira destek sunuldu" dedi.

Aile ve toplum hizmetleri faaliyetleri çalışmalarını aktaran Polat, "İl merkezi ve ilçelerde görevli personelin toplam kayıt ettiği kişi sayısı 82 bin 721, görüşülen muhtar sayısının 167, 2021 yılında ziyaret edilen hane sayısı ise 3 bin 842 oldu" diye konuştu.

Engelli ve yaşlı bireyler için ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteğinin sunulduğunu belirten Polat, "2015-2018 yılında merkez şehir içi ulaşıma 2 milyon 208 bin lira, 2016-2018 Solhan Belediyesi şehir içi ulaşıma 136 bin 800 lira, 2016-2020 Genç Belediyesi şehir içi ulaşıma 78 bin 600 bin lira, 2020-2021 merkez şehir içi ulaşıma 1 milyon 200 bin 800 lira ödeme yapıldı" şeklinde konuştu.

Yıllara göre evde bakım ödemelerini aktaran Polat, 2008 ile 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 341 milyon 292 bin 630 lira olduğunu sözlerine ekledi. - BİNGÖL

Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı
Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı
Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı
Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı

İller Bankası, Bingöl, Şehit, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi 13:27 Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar 13:17 İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor 12:32 Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor
Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor 12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 11:58 Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Kore'ye gitmeye çalıştıkları iddiasına anneden yalanlama: Yalnızca dolaşmaya çıkmışlar
Korona bitmeden 11:28 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış 11:15 Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış

Son Dakika Haberleri
13:26 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı
12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
12:01 Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
11:58 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı         
13:27
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" ifadesini kullandı         
13:27
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı Sağlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı         
13:01
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
İzmir'de metro istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı İzmir'de metro istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı         
10:40
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 13:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de 13 yılda 341 milyon 292 bin lira evde bakım ödemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement