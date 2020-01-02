Bingöl'de 132 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 132 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de 132 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de 132 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Genç ilçe kırsalında uyuşturucu tespit köpekleri "Vana" ve "Öğle"nin tepki vermesi üzerine arazide dere yatağına gizlenmiş 6 çuvalda 132 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir." denildi.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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