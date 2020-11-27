Bingöl'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. tespit edildi. Hakkında arama kaydı olan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - BİNGÖL