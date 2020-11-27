Bingöl'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan B.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B, Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.