Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi

13.05.2022 10:47
Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada 151 kilo 800 gram tütün ve 198 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Jandarma, Tragger, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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