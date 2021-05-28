Bingöl'de 17 suç kaydı bulunan şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı - Son Dakika

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve 17 suç kaydı bulunan şüpheli, irtibatta bulunduğu şüpheliyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 'Uyuşturucu Madde Kullanmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Hırsızlık' gibi 17 suçtan kaydı bulunan A.U.'nun kente yüklü miktarda uyuşturucu madde naklettiği öğrenildi. Bunun üzerine A.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yaparken kullandığı tezgah tabir edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.U. ve onunla irtibatlı Y.B. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yapılan aramalarda, satışa hazır 3 fişek halinde 30 gram toz esrar maddesi, 4 parça halinde toplam 1kilo 813 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 TL'nin ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL