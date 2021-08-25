Bingöl'de 174 kilo esrar ve 700 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 7 farklı noktada 174 kilo esrar, 700 kök kenevir ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 24 Ağustos 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 7 farklı noktada bulunan tarla içerisinde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış toplam 174 kg kubar esrar maddesi ve 700 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı. - BİNGÖL