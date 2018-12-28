Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 174 Köy Yoluna Kar Engeli

Bingöl'de 174 Köy Yoluna Kar Engeli

1 saat önce

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 174 Köy Yoluna Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 281 köy yolundan 107'si tekrar ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan 174 köy yolunun açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:42 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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