Bingöl'de 174 Köy Yoluna Kar Engeli
1 saat önce
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu 174 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl
'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu 174 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 281 köy yolundan 107'si tekrar ulaşıma açıldı.
Ulaşıma kapanan 174 köy yolunun açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:42 Kaynak: AA
Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti
Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu
Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı
Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti