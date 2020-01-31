Bingöl'de 178  köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Bingöl'de 178 köy yolu kardan kapandı
6 saat önce
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 178 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolarının ulaşıma sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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