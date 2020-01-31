Bingöl'de 178  köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Bingöl'de 178  köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 178  köy yolu kardan kapandı, System.String[]

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 178 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolarının ulaşıma sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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