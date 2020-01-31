Bingöl'de 178 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 178 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de 178 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bingöl'de kar nedeniyle 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de 178 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bingöl'de kar nedeniyle 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Geceden beri etkili olan kar yağışı, Bingöl ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Bingöl- Karlıova yolu Çobantaşı köyü bölgesinde mahsur kalan bazı araçlar, ekiplerce kurtarıldı.

Kar kalınlığı Karlıova ilçe merkezinde 30 santimetreyi aştı.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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