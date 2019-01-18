Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 182 Köy Yolu Açıldı, 99'unda Çalışma Sürüyor

Bingöl'de 182 Köy Yolu Açıldı, 99'unda Çalışma Sürüyor

1 saat önce

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 182'si açıldı, 99'unda çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de 182 Köy Yolu Açıldı, 99'unda Çalışma Sürüyor, System.String[]
Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 182'si açıldı, 99'unda çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Ekipleri çalışmasında ilk 24 saatte 182 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle kapalı bulunan 99 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Kar, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek

Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 16:02:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 182 Köy Yolu Açıldı, 99'unda Çalışma Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]