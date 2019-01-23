Bingöl'de 19 Bin 200 Kilometre Yol Kardan Temizlendi
1 saat önce
Bingöl'de 19 bin 200 kilometre yol kardan temizlendiBİNGÖL - Bingöl'de köy yollarında karla mücadele çalışması yapan ekiplerin 19 bin 200 kilometrelik yol açtığı bildirildi.
Bingöl
'de 19 bin 200 kilometre yol kardan temizlendi
BİNGÖL - Bingöl'de köy yollarında karla mücadele çalışması yapan ekiplerin 19 bin 200 kilometrelik yol açtığı bildirildi. Türkiye
'nin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de kar geçtiğimiz 15 gün boyunca belirli aralıklarla etkili oldu. Valilik Koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Yol Şube Müdürlüğü'de karla mücadele kapsamında 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla çalışma yaptı. Şuana kadar ekiplerin 19 bin 200 kilometre yol ağını kardan temizlediği belirtildi.
Yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde saatler süren çalışma ile köy yollarını açmaya çalışan ekipler UMKE ve AFAD
ekiplerine bir çok hasta kurtarma operasyonunda destek oldu.
Kent genelinde kardan kapanan 281 köy yolundan 261'inin ulaşıma açılırken, 20'sinde ise çalışmanın sürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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