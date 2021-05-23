BİNGÖL'DE 19 KİLO ESRAR, 110 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneveri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu üretildiği tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler bölgede düzenledikleri operasyonla 19 kilo esrar, 110 bin kök Hint keneviri ve 150 metre sulama hortumu ele geçirdi.

Görününtü Dökümü

-------------------------

Operasyondan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) Kamera: BİNGÖL,(DHA)