Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 196 Hacı adayı yola çıktı
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Bingöl'de 196 Hacı adayı yola çıktı

6 saat önce

Bingöl'de 196 Hacı adayı yola çıktıBİNGÖL - Bingöl'de kura ile belirlenen 196 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bingöl'de 196 Hacı adayı yola çıktı
BİNGÖL - Bingöl'de kura ile belirlenen 196 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Bingöl'den haca gitmek yola çıkacak olan 196 hacı adayı için İl Müftülüğünce Karşıyaka Mahallesi'nde önünde program düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından dua edilerek hacı adayları uğurlandı.
Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını uğurladıklarını belirten İl Müftüsü Muharrem Genç, bu yıl kentten Diyanet İşleri Başkanlığınca 196 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini aktardı.
Hac kurasının çıktığını anımsatan 75 yaşındaki Faik Kaya, "Hacca gidiyoruz, çok mutluyuz. Allah tüm Müslümanlara nasip kısmet etsin inşallah. Tüm Müslümanların günahlarını affetsin" dedi.
Aralarında 10 yılı aşkındır kura çıkmasını bekleyen hacı adayları da,"Yıllardır bu hasreti bekliyorduk. Çok mutlu, heyecanlıyız. Allah gidemeyenlere hac vazifesini yapmayı nasip etsin"ifadelerini kullandı.
Bingöl'den yola çıkan hacı adaylarının, Elazığ Havalimanından kutsal topraklara yolculuk yapacağı belirtildi.
Bingöl'de 196 Hacı adayı yola çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Karşıyaka, Bingöl, Hac, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
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