Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı

Bingöl\'de, 198 köy yolu kardan kapandı
Son Güncelleme: 17.01.2021 17:20

BİNGÖL'de dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'de dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bingöl'de, kent merkezinde yağmur etkili olurken, dün geceden beri yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda karla mücadele ekibinin, köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Listede Ronaldo yok! FIFA, "The Best" ödülü için adaylarını açıkladı
18:44 Kadıköy'de yolda tartıştığı kişiye silah doğrultan şahsı trafik polisi yakaladı
18:28 Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! Takımın yıldızı kadro dışı kaldı
18:20 Bursa'da uyuşturucu bağımlısı genç, babaannesi ve halasının boğazını kesti
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 19:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de, 198 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement