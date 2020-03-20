Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
21 dakika önce
Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı bir köyde aşırı yağışlar nedeniyle 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı bir köyde aşırı yağışlar nedeniyle 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olay, önceki gün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde besicilik yapan Kasım Soydan'a ait 2 ahır, aşırı yağış sonrası çöktü. Ahır içinde bulunan 40 küçükbaş telef oldu. İlçe Kaymakamlığı ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede inceleme yaparak rapor tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
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