Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

21 dakika önce

Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı bir köyde aşırı yağışlar nedeniyle 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı bir köyde aşırı yağışlar nedeniyle 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, önceki gün Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde besicilik yapan Kasım Soydan'a ait 2 ahır, aşırı yağış sonrası çöktü. Ahır içinde bulunan 40 küçükbaş telef oldu. İlçe Kaymakamlığı ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede inceleme yaparak rapor tuttu.

Bingöl'de 2 ahır çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Solhan, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:02 Kaynak: İHA

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