Bingöl'de 2 arkadaş farkındalık için 64 kilometre yürüdü - Son Dakika

Bingöl'de 2 arkadaş farkındalık için 64 kilometre yürüdü

Bingöl'de 2 arkadaş, hareketli yaşama farkındalık oluşturmak için 64 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Bingöl'de 2 arkadaş farkındalık için 64 kilometre yürüdü, System.String[]

Bingöl'de 2 arkadaş, hareketli yaşama farkındalık oluşturmak için 64 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Bingöl'de İbrahim Tuğa ve Osman Çakar, hareketli yaşama farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü düzenledi. Genç ilçesine bağlı Yenisu köyünden yürüyüşe başlayan 2 arkadaş, 64 kilometre yürüyerek Bingöl merkeze ulaştı.

Yürümenin önemine dikkat çeken İbrahim Tuğa, sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atılması gerektiğini vurguladı.

Sporun sağlık açısında çok büyük bir önem taşıdığını belirten Osman Çakar ise, " Hareketsiz yaşamda başta obezite, olmak üzere bir çok hastalık baş gösterebilir. Her insanın günlük yürüyüş ve spor yapması gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşam için spor gereklidir. Biz buna dikkat çekmek farkındalık oluşturmak için etkinlik yaptık. 64 kilometre yürüyerek köyden Bingöl'e geldik" dedi. - BİNGÖL

Osman Çakar, Bingöl, Yenisu, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 2 arkadaş farkındalık için 64 kilometre yürüdü - Son Dakika
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