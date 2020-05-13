Bingöl'de 2 ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de 2 ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İlk kaza Karlıova ilçesinde Kıraçtepe köyü Seyrana mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AD 878 plakalı cip kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunan Yunus Ö. hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk tedavileri sonrası Bingöl'e sevk edildi.

Diğer bir kaza ise Genç ilçesi Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AP 533 plakalı pikap ile 33 SM 434 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.