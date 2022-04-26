BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

26.04.2022 11:48

BİNGÖL'ün Kültür Mahallesi'nde 30 yıl önce dostlukların pekişmesi amacıyla imece usulüyle başlayan ve 17 yıldır da 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi güzeldir' sloganıyla aralıksız sürdürülen geleneksel iftar yemeğinde yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

BİNGÖL'ün Kültür Mahallesi'nde 30 yıl önce dostlukların pekişmesi amacıyla imece usulüyle başlayan ve 17 yıldır da 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi güzeldir' sloganıyla aralıksız sürdürülen geleneksel iftar yemeğinde yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

Kültür Mahallesi'nde 30 yıl önce birkaç mahallelinin dostlukların, komşuluk ilişkilerinin ve paylaşmanın önemine vurgu yapmak amacıyla başlattığı, herkesin bütçesine göre katkı sunduğu geleneksel iftar yemeği 17 yıldır aralıksız sürüyor. 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi güzeldir' sloganıyla sürdürülen yemeğe katılanlar, yanlarında çocuklarını da getirerek, geleneğin uzun yıllar sürmesini amaçlıyor.

Mahallede yaşayan Hüseyin Aşan, yemekle birlikte uzun süredir görüşemedikleri arkadaşlarıyla görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, "Atalarımız 30 yıl önce başladı. Son 17 yıldır da aktif bir şekilde 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi güzeldir' sloganıyla devam ediyoruz. Mahallede eskiden 70 hane bulunmaktaydı şimdi ise 35 bin nüfuslu bir mahalle olmuş. Dostların, arkadaşların birbirlerini görme fırsatı azaldı. Katılım noktasında herkes kendi bütçesine göre 10, 50 ve 100 TL veriyor. Herhangi bir şahsı, herhangi bir cemaati temsil etmiyoruz. Bunu tamamen mahalle anlayışı içerisinde yapıyoruz" dedi.

Fırat Beki de geleneksel hale gelen yemeği dedesinden ve babasından gördüğünü ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de iftarda buluştuk. Bunu ilk başta düşünüp, gerçekleştirenlere her zaman duacıyız" diye konuştu.

BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

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iftar yemeği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE 2 BİN KİŞİ 17 YILLIK GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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