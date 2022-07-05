Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı

05.07.2022 11:56
Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Genç ilçesinde dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen yabani menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Genç ilçesinde dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen yabani menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda Servi Köyü'nde yapılan deneme çalışmalarının olumlu sonuçlanmasıyla bu yıl Ericek Köyü'nde 33 hektar alanda 2 bin menengiç ağacının aşılanması için çalışmalara başlandı.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu beraberinde Genç Orman İşletme Şefi Çetin İnan ile aşı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Servi bölgesinin pekmezin yanı sıra fıstıkla da anılacağını ifade eden Kaptanoğlu, "Bölgemiz, iklim münasebetiyle fıstık yetiştiriciliği için oldukça müsait. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu coğrafyada fıstık yetiştiriciliği için daha önce deneme çalışmaları gerçekleştirdi ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Şimdi de bu çalışmaları genele yayıp orman köylüsüne ciddi manada gelir kapısı oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, bölgede fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak köylülere gelir olmasını amaçladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Ericek, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı - Son Dakika
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