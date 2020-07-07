Bingöl'de 2 çocuk annesi, kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bingöl'de 2 çocuk annesi, kocası tarafından öldürüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 2 çocuk annesi, tartıştığı kocası tarafından vurularak öldürüldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 2 çocuk annesi, tartıştığı kocası tarafından vurularak öldürüldü.

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Olay, dün Karlıova ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep T. (27), kocası Osman T. ile tartıştı. Çıkan tartışmada koca, eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli koca polise teslim oldu. Kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyette sorgusunun sürdüğü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


2 çocuk annesi Zeynep T'nin, 2 ay önce İstanbul'a gittiği orada polis aracılığıyla bir kadın sığınma evine yerleştiği ancak geçtiğimiz hafta eşiyle görüşerek kendi isteğiyle Karlıova ilçesine getirildiği öğrenildi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 2 çocuk annesi, kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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