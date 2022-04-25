Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

25.04.2022 16:12
Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, mayın arama köpeği "Moçi"nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü 2 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde 40 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

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Patlayıcı, Bingöl, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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