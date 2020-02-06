Bingöl'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

Bingöl'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Bingöl'de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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