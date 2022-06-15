2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.06.2022 10:13

Bingöl'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muhammet Emin Aydın idaresindeki 23 BZ 950 plakalı canlı yavru balık yüklü kamyon, Bingöl- Elazığ kara yolunun 33 Er Şehitler Anıtı mevkisinde Reşit Polat yönetimindeki 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Emin Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Bu arada, kamyonda taşınan yavru balıkların bir kısmı yola savruldu, kalanlar da başka bir araca nakledildi.

2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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