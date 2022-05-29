Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
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Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı

29.05.2022 21:23
Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi Beldesi'nde 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi Beldesi'nde 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı. Evde büyük hasara neden olan yangında, ailenin çatı katındaki tüm erzakları kül oldu.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Servi Beldesi Fatih Mahallesi'nde sabaha doğru meydana geldi. Ahmet Uzun'a ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de katıldığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev büyük hasar görürken Uzun ailesinin çatı katında bulunan tüm erzakları küle döndü.


Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı
Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı
Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı
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Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Güncel, Son Dakika

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