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Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

15.01.2022 13:25
Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Bingöl polisi, şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste yapmış olduğu operasyonda, 2 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Bingöl polisi, şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste yapmış olduğu operasyonda, 2 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarına yönelik uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, 'Uygulamanın neticesinde 2 kilo 281 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bir şüpheli şahsa 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmış olup mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Savcılığı çıkarılan şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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